STORY: Pakistanische Sicherheitskräfte haben am Dienstag eine Geiselnahme in einem Gefängnis für inhaftierte Terroristen im Nordwesten des Landes blutig beendet. Spezialeinheiten hatten den Militärbezirk, in dem sich die Gebäude befinden, umzingelt und töteten bei der Befreiungsaktion, die über 20 Kämpfer der pakistanischen Taliban, wie aus Sicherheitskreisen bekannt wurde. Beim Sturm des Vernehmungszentrums zur Terrorismusbekämpfung seien mehrere Häftlinge und Soldaten verletzt worden. Die Geiselnahme in der Stadt Bannu hatte bereits am Sonntag begonnen. Die Befreiung dauerte nach Angaben der Behörden etwa eine Stunde. Die Angreifer wollten Gefangene befreien und forderten eine unbehelligte Ausreise ins Nachbarland Afghanistan. Afghanistan wird seit August 2021 wieder von den islamistischen Taliban beherrscht.

