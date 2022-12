STORY: Bilder aus der pakistanischen Stadt Chaman, nahe der Grenze zu Afghanistan. Schweres Geschützfeuer und Artilleriebeschuss durch afghanische Grenztruppen haben hier am Sonntag mindestens sieben Zivilisten getötet und weitere verletzt. Da hat die pakistanische Armee mitgeteilt. Dieser Mann will den Vorfall beobachtet haben: "Es gab Kämpfe zwischen den Taliban und den pakistanischen Streitkräften. Eine Granate kam von der afghanischen Seite geflogen, und das Fahrzeug dort fing Feuer. Sie versuchen nun, das Feuer zu löschen. Mehrere Menschen sind verwundet. Wir haben gehört, dass es auch Tote gibt." Die pakistanischen Truppen hätten am Grenzübergang Chaman in der südwestlichen Provinz Belutschistan Vergeltung geübt, so hieß es in der Erklärung. Ein afghanischer Beamter erklärte, der Vorfall sei ein Unfall gewesen und die Lage habe sich nach einem Treffen beider Seiten wieder normalisiert. Angabe zu Opfern auf afghanischer Seite wurden nicht gemeldet. Aus Sicherheitskreisen Afghanistans war zu hören, pakistanische Streitkräfte hätten Angehörige des afghanischen Militärs aufgefordert, den Bau eines neuen Kontrollpostens auf ihrer Seite der Grenze zu stoppen. Danach sei es dann zu dem Beschuss bekommen. Der stark frequentierte afghanische Grenzübergang Chaman, der für Handel und Transit genutzt wird, wurde zwischenzeitlich geschlossen. Im vergangenen Monat war der Grenzübergang nach ähnlichen Zusammenstößen für mehrere Tage lahmgelegt worden.

