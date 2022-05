STORY: Anwohner und Schaulustige konnten am Samstag mitansehen, wie diese Brücke im nordpakistanischen Hassanabad nachgab. Das Abschmelzen eines Gletschers durch extreme Hitze hatte sehr viel mehr Wasser in den Fluß Schyok geleitet als üblich. Das haben lokale Medien berichtet. Der Vize-Comissioner des Hunza-Tals, Usman Ali, sagte: "Wir warten darauf, dass die Wassermassen abfließen, aber gleichzeitig bewerten wir auch die Schäden. Wir haben alle gefährdeten Personen an diesem Fluss umgesiedelt und sie mit Verpflegung versorgt. Im Moment ist Gott sei Dank keine Person mehr in Gefahr. Pakistanische Medien zitierten Experten zum Wasserstand im Shisper-Gletschersee. Der sei in den vorherigen 20 Tagen um 40 Prozent angestiegen. Außerdem seien zahlreiche neue Seen entstanden. In Hassanabad halfen die örtlichen Behörden den Betroffenen und sorgten dafür, dass die Menschen nicht durch die Überschwemmungen eingeschlossen wurden.

