Die Polizei in Pakistans größter Stadt Karachi will mit dem Verbrechen Schritt halten. Dafür hat ein Team aus zehn Polizisten und zehn Polizistinnen ein Training auf Rollerblades durchlaufen - Aneela Aslam von der Sondereinsatztruppe berichtet: "Momentan ist das hier nur der Anfang, aber ich denke das wird uns in Zukunft wirklich helfen. Mit den Rollerblades können wir ganz schnell in enge Gassen gelangen, wo wir vorher schlecht hin kamen." Die rollenden Beamten sollen sich vor allem auf die Bereiche Straßenkriminalität und Belästigung von Frauen an öffentlichen Plätzen konzentrieren, und an den Orten zum Einsatz kommen, wo sich Vergehen dieser Art häufen. Polizeikommissar Ali Farrukh sagt, sie hätten erkannt, dass sie einen innovativen Ansatz gebraucht hätten, um der Kriminalität der Stadt Herr zu werden. Zu der Sorge, ob es nicht gefährlich sei mit Waffen Rollschuh zu laufen, erklärt Ali Farrukh: "Wir haben schon ein paar Einkaufszentren festgelegt, in denen sie nicht bewaffnet sein sollen, je nach Bedrohungslage. Aber an anderer Stelle wären sie schon bewaffnet, etwa an Straßenkreuzungen, wo es um Straßenkriminalität geht. Das wären dann aber Handwaffen, keine Gewehre. Aber sie lernen bei ihrem Training auch, beim Rollerblade fahren eine Waffe zu benutzen." Zwar gibt es auch Bereiche in der 20-Millionenstadt, in der die Verhältnisse der Straßen so schlecht sind, dass sie mit Rollerblades nicht befahren werden können. Aber an anderen Stellen, etwa der Strandpromenade, kommen sie problemlos und zur Zufriedenheit der Anwohner, zum Einsatz. "Taschendiebe kommen hier mit dem Moped an dir vorbei, klauen die Portemonnaie oder Handy und machen sich dann aus dem Staub. Die Polizei hier zu sehen gibt uns ein gutes Gefühl." Die Truppe folgt Vorbildern aus Europa, wo die Polizei an verschiedenen Orten bereits ähnliche Truppen im Einsatz hat.

