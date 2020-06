In der pakistanischen Metropole Karachi hat der Künstler Haider Ali den Tod des Afroamerikaners George Floyd durch Polizeigewalt auf seine ganz eigene Art verarbeiten müssen. Normalerweise malt er Dekorationen auf Lkw. Doch die Ereignisse vom 25. Mai in Minneapolis ließen ihn nicht los: "Als ich das Video von George Floyd sah, dachte ich, der Polizist wird ihn ganz bestimmt gleich loslassen. Aber ich sah dann, dass sie den armen Mann brutal umbrachten. Ich konnte das nicht weiter im Fernsehen angucken, da ich es nicht mehr ertragen konnte. Und die Szene wiederholte sich in meinem Kopf immer wieder und es war sehr grausam. Daher machte ich dann dieses Gemälde. Ich malte diese Kerzen und ich zeichnete diese Blumen als Girlande um seinen Hals, um ihm auf diese Weise Tribut zu zollen." Der 40-jährige Künstler plant nun, dieses Motiv auch auf einem Truck zu realisieren. Auch damit die Erinnerung an George Floyd und die Umstände seines Todes auf diesem Weg durch die Region getragen wird. Doch zurzeit ist das wegen der Corona-Pandemie nicht möglich. Daher kann man das farbenfrohe Werk zu diesem tieftraurigen Thema im Moment leider nur in den Räumen des Künstlers in Karachi bestaunen.