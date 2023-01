STORY: Bei Zusammenstößen zwischen israelischen Soldaten und bewaffneten Palästinensern im besetzten Westjordanland sind nach palästinensischen Angaben neun Menschen getötet worden. Sanitäter und andere Augenzeugen berichteten außerdem von mindestens einem Dutzend Verletzten. Die palästinensischen Extremistengruppen Hamas und Islamischer Dschihad sprachen von einem Kampf mit israelischen Soldaten. Diese seien in das Flüchtlingslager von Dschenin eingedrungen. "Diese Aggression sowie die fortgesetzten Verletzungen der Al-Aqsa-Moschee und der Rechte der Palästinenser in Israel zeigen, dass diese Regierung darauf besteht, die Situation zu eskalieren. Der Widerstand wird immer und überall sein", so Hazem Qasem, Sprecher der Hamas. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums handelt es sich bei den neun Toten um eine ältere Frau und acht Männer. Weitere Details zu den Opfern wurden zunächst nicht genannt. Das israelische Militär bestätigte einen Einsatz in der Stadt, nannte aber zunächst keine Einzelheiten. Der Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir sprach am Donnerstag von einer "gelungenen Operation": "Ich möchte den Anti-Terror-Kräften der israelischen Armee gratulieren, die letzte Nacht eine erfolgreiche Operation durchgeführt haben. Und wir unterstützen unsere Kampfsoldaten im Krieg gegen die Terroristen, gegen die Militanten. Jeder Polizist, jeder Kampfsoldat, jeder Soldat sollte wissen, dass er die volle Unterstützung der israelischen Regierung, des Ministeriums für nationale Sicherheit und der Polizei hat." Dschenin gehört zu den Gebieten im nördlichen Westjordanland, in denen Israel seine Razzien gegen militante Palästinenser verstärkt hat, nachdem Extremisten Messerattacken und andere Anschläge in israelischen Städten verübt hatten. Die Gewalt hat die Aussicht auf eine Wiederbelebung der ins Stocken geratenen Gespräche über eine Friedenslösung und einen eigenen Staat der Palästinenser zunehmend getrübt.

Mehr