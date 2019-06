Gewaltsame Auseinandersetzung zwischen Palästinensern und israelischen Soldaten in Bethlehem am Dienstag. Auch in anderen Orten im Westjordanland und im Gaza-Streifen gab es ähnliche Szenen. Bei den Protesten gab es auch Verletzte. Die Wut der Palästinenser richtet sich gegen einen sogenannten Friedensplan von US-Präsident Donald Trump. Trumps Schwiegersohn Jared Kushner präsentiert die wirtschaftlichen Bestandteile des Plans erstmals auf einer internationalen Konferenz in Bahrain. Mit dem Plan - so das Versprechen - soll der seit 70 Jahren schwelenden Nahostkonflikt zwischen Israel und den Palästinensern beendet werden. Die palästinensische Führung boykottiert die Konferenz komplett. Der Plan sei nicht akzeptabel, sagt der palästinensische Politiker Mustafa Barghouti: "Wir sind hier, um die Botschaft zu senden, dass wir uns von dem sogenannten Wirtschaftsplan nicht täuschen lassen. Es kann keine wirtschaftliche Lösung geben als Ersatz für unsere Freiheit. Und zweitens, wie sollen wir eine wirtschaftliche Entwicklung haben, wenn wir unsere Grenzen nicht kontrollieren können. Unseren Import, unseren Export, unseren freien Markt, unsere Bewegungsfreiheit. Und selbst über die Steuern haben wir keine Kontrolle. Es wird kein Wirtschaftswachstum geben. Es ist ein Betrug, den Herr Kuschner verbreitet, davon werden wir uns nicht täuschen lassen." Auch Israel ist nur mit einer kleinen und inoffiziellen Delegation auf der Konferenz vertreten. Der Plan stellt den Palästinensern 50 Milliarden Dollar an Investitionen in Aussicht. Damit sollen eine Million mehr Arbeitsplätze in den kommenden zehn Jahren entstehen. Wer diese Summe aufbringen soll, ist bisher allerdings völlig unklar. Auch über den politische Teil von Kushners Friedensplan ist bislang noch kaum etwas bekannt.