Was man als Panda eben so macht: abhängen, Karotte knabbern und: Staatsoberhäupter empfangen. Ru Yi und Ding Ding tun das in ihrem neuen Zuhause im Zoo von Moskau. Das Panda-Pärchen reiste gewissermaßen als Voraustrupp des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping in die russische Hauptstadt. Wladimir Putin nahm die die Leihgabe als "Zeichen des Respekts und des vertieften Vertrauens" zwischen den beiden Großmächten entgegen. Die Panda-Präsentation war der Auftakt eines dreitägigen Staatsbesuchs. Xi Jinping wird auch in die Wirtschaftsmetropole Sankt Petersburg reisen. Für immer werden die Bären aber nicht in Moskau bleiben. Der Aufenthalt ist ein auf 15 Jahre angelegtes, russisch-chinesisches Forschungsprojekt gebunden. Grundsätzlich gilt: Alle Großen Pandas sind und bleiben Eigentum der Volksrepublik China und werden nur gegen millionenschwere Leihgebühren außer Landes gegeben. Außerdem müssen interessierte Zoos nachweisen, dass die Tiere nach den Vorstellungen chinesischer Experten untergebracht werden. Pandas gelten als fortpflanzungsträge. Geburten in Gefangenschaft sind stets eine Attraktion.