Seit Montag gelten neue Corona-Maßnahmen in Österreich. Aufgrund der extrem angestiegenen Corona-Infektionszahlen hatte die Regierung am Freitag eine landesweite 2G-Pflicht beschlossen. Damit erhalten seit Beginn der Woche nur noch Geimpfte oder Genesene Zutritt zu Restaurants, Cafés, Bars, Hotels, körpernahen Dienstleistern sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen. Stefan Wagner, ein Passant in Wien, findet die Maßnahme richtig. PASSANT STEFAN WAGNER: "Extrem wichtig und extrem gut, dass das jetzt kommt. Ich finde auch, dass es, meiner Auffassung nach, relativ spät kommt. Ja, ich bin da eigentlich rigoros. Ich hätte mir das schon viel früher erhofft und ja, das ist die einzig richtige Vorgehensweise meines meines Erachtens, um diese Pandemie endlich mal zu beenden. Und die Restaurant-Besitzerin Sylvia Eccli sieht diesen Schritt der konservativen-grünen Regierung in Wien positiv. RESTAURANT BESITZERIN SYLVIA ECCLI: "Ich finde 2G total gut, total in Ordnung. Da ist der Gast sicher und wir sind auch sicher. Und wir müssen nicht zusperren." Am Arbeitsplatz bleibt hingegen weiterhin die 3G-Regel, bei der auch ein negativer Test akzeptiert wird. Österreichs Innenminister Karl Nehammer will zur Überprüfung der landesweiten 2G-Pflicht in vielen Bereichen die Kontrollen durch die Polizei verstärken. Und kaum waren die neuen Corona-Regeln in Österreich angekündigt, schon zeigten sie Wirkung: Denn Zehntausende standen seitdem Schlange für die Impfung, die wieder mehr Freiheiten ermöglicht. Die Zahl der erfassten Neuinfektionen pro Tag war am Freitag auf über 9.000 gestiegen, fast so hoch, wie beim Rekordwert von vor einem Jahr.

