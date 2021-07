Papst Franziskus erholt sich nach seiner Darm-OP weiter und ohne größere Komplikationen. Hinter diesen Mauern in der 10. Etage im Krankenhaus Gemelli in Rom ist der 84-jährige Pontifex untergebracht. Laut Vatikan-Sprecher Matteo Bruni am Freitag wird der Papst das traditionelle Angelus-Gebet am Sonntag von der Klinik aus beten. Das war bereits im Vorfeld vermutet worden und wurde nun offiziell bestätigt. Nach Angaben des Vatikan habe Franziskus am Mittwochabend zeitweise leichtes Fieber gehabt und am Donnerstagmorgen hätten die Ärzte unter anderem per Computertomografie seinen Brust- und Bauchbereich untersucht. Der Vatikan erklärte jedoch auch, dass die Therapie wie geplant verlaufe. Die Tage seien ruhig, er esse und bewege sich. Die Nachricht von der Einlieferung des Oberhaupts der römisch-katholischen Kirche am Sonntag ins Krankenhaus war überraschend gekommen. Aber nach Angaben des Vatikan handelte es sich um einen geplanten Eingriff, bei dem ein Teil des Dickdarms entfernt wurde. Die Operation war nötig geworden, weil der Argentinier eine schmerzhafte Darmkrankheit hatte. In dem Krankenhaus in Rom wurden zuvor schon andere Päpste behandelt.

