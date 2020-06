Der emeritierte Papst Benedikt XVI. ist am Montag vom Flughafen München aus zurück nach Rom gereist. Zuvor war der 93-Jährige überraschend für fünf Tage bei seinem schwer kranken 96-jährigen Bruder Georg Ratzinger in Regensburg gewesen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder verabschiedete Joseph Ratzinger, den früheren Papst: "Freude und Wehmut zugleich. Freude, weil ich ihn ja auch schon sehr lange kenne. Ich habe ihn selber schon besucht habe - insgesamt zweimal. Und deswegen Freude, ihn immer wieder zu sehen. Ich durft auch viele Grüße ausrichten von allen möglichen Leuten, die uns geschrieben haben. Er ist unser Papst, das darf man, glaube ich, noch mal sagen und eine ganz beeindruckende Persönlichkeit. Ein bisschen Wehmut auch, weil der Anlass, warum er hier ist, natürlich auch kein einfacher ist. Und ihm geht es ja auch nicht so gut wie früher. Aber trotzdem ist es einfach schön, ihn zu sehen. Wir haben uns kurz unterhalten. Worüber mich auch sehr gefreut habe. Und er hat uns noch mal Gottes Segen für unser schönes Bayern gewünscht." Benedikt war in Begleitung seines Privatsekretärs Georg Gänswein, sowie eines Arztes und einer Krankenschwester unterwegs. Seit 2013 also seit sieben Jahren lebt Ratzinger zurückgezogen in den Vatikanischen Gärten und hat Italien seit seiner Emeritierung auch nicht verlassen. Doch der Wille, seinen Bruder zu treffen, sei sehr stark gewesen, hieß es aus internen Kreisen.