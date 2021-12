Seine Geburtstage feierte Papst Franziskus bisher immer sehr diskret und stets nach dem Motto "Arbeiten - wie jeden Tag". Am Freitag, anlässlich seines 85. Ehrentags, widmete er sich einer Gruppe geflüchteter Menschen, die aus Zypern nach Italien gekommen sind. Franziskus hatte die Aufnahme von insgesamt 50 Menschen bewirkt. Die ersten 12 traf er an seinem Geburtstag im Vatikan. Als Zeichen des Dankes übergaben ihm die Männer und Frauen ein Gemälde, das die Ankunft eines afghanischen Flüchtlings am Strand von Lesbos zeigt. Franziskus setzte sich in der Vergangenheit immer wieder für die Aufnahme von geflüchteten Menschen ein. 2016 nahm er bei seinem Besuch auf den griechischen Mittelmeerinseln 12 syrische Geflüchtete mit.

