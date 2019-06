Bei seinem Besuch im rumänischen Transilvanien wurde Papst Franziskus von schlechtem Wetter überrascht. Wegen Stürmen und tiefhängenden Wolken musste der Papst seine Reiseroute ändern und nicht mit dem Hubschrauber über die Karpaten fliegen, sondern über Landstraßen mit dem Auto in den siebenbürgischen Wallfahrtsort Şumuleu Ciuc reisen. Etwa 80.000 Zuschauer wohnten der Predigt des Kirchenoberhauptes trotzdem bei, eng gedrängt auf einem matschigen Hang und unter unzähligen Regenschirmen. In der Region Transilvanien wohnen historisch bedingt viele Menschen ungarischer Abstammung, was nicht selten zu Spannungen geführt hat. Viele der ungarisch stämmigen Einwohner sind Katholiken, während Rumänien ein überwiegend christlich orthodoxes Land ist. Am Freitag hatte Papst Franziskus gemeinsam mit dem rumänisch-orthodoxen Partiarchen das Vaterunser in der orthodoxen Kathedrale von Bukarest gebetet. Am Samstagnachmittag wird er Familien im Nordosten Rumäniens treffen.