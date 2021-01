Papst Franziskus hat in seiner Neujahrsbotschaft die Welt zum Frieden aufgerufen. In der Bücherei des apostolischen Palastes sagte er, das vergangene Jahr habe gezeigt, wie wichtig es sei, sich für die Belange anderer zu interessieren. O-TON FRANZISKUS, PAPST: "Diese Einstellung ist es, die zum Frieden führt, denn sie hilft eine Gesellschaft aufzubauen, die auf Beziehungen und Bruderschaft basiert." Besonders schmerze ihn die Situation im Jemen, wo auch nach sechs Jahren kein Frieden herrscht. Er bete, dass für die geschundenen Völker eine Lösung gefunden werde, so Franziskus. Wegen gesundheitlicher Beschwerden hatte der Papst in diesem Jahr nicht an der Neujahrsmesse teilgenommen.

