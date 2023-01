STORY: Papst Franziskus ist am Dienstag zu einem mehrtägigen Besuch in der Demokratischen Republik Kongo angekommen. Er landete in der Hauptstadt Kinshasa. Der 86-jährige Pontifex, der aufgrund eines chronischen Knieleidens nur schwer laufen kann, nutzte unter anderem auf dem roten Teppich einen Rollstuhl. Der kongolesische Premierminister begrüßte ihn. Franziskus ist der erste Papst, der den Kongo seit Johannes Paul II. im Jahr 1985 besucht. Damals hieß das Land noch Zaire. Etwa die Hälfte der 90 Millionen Einwohner des Kongo sind römisch-katholisch. Am Mittwoch soll das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche in Kinshasa eine Messe unter freiem Himmel halten, zu der rund eine Million Menschen erwartet werden. Neben dem Kongo wird Franziskus im Rahmen seiner sechstägigen Afrika-Reise auch den Südsudan besuchen.

