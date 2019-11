Roter Teppich für den Papst in Thailand. Am Donnerstag wurde Franziskus vom thailändischen Premierminister begrüßt. Es ist der erste Besuch des Heiligen Vaters in Thailand. Vor ihm hatte schon Papst Johannes Paul der II das Land besucht, das war vor 35 Jahren. In der Hauptstadt Bangkok stand ein Besuch beim thailändischen König auf dem Programm. In seiner Rede vor der Regierung prangerte Franziskus den sexuellen Missbrauch von Kindern und Frauen an. Dabei lobte er die Anstrengungen der Verantwortlichen in Thailand dagegen vorzugehen. Am Donnerstagabend Ortszeit will der Papst seine erste große Messe im Nationalstadion von Bangkok feiern. Dort ist Platz für 65.000 Menschen. Die überwiegende Mehrheit der Thailänder sind Buddhisten. Die Katholiken sind in dem Land eine religiöse Minderheit.