Ein Zeichen der Hoffnung, der Versöhnung in einem von bewaffneten Konflikten gebeutelten, zersplitterten Land, ein Zeichen der Verständigung - so will Papst Franziskus wohl den Flug dieser weißen Taube verstanden wissen. Das Oberhaupt der katholischen Christen hat am Sonntag im nordirakischen Mossul, einer ehemaligen Hochburg des IS im Land, für die Opfer von Krieg und Vertreibung gebetet. Zuvor war er von Bagdad in den Norden des Irak geflogen, um auch dort mit religiösen und gesellschaftlichen Führungspersönlichkeiten zusammenzutreffen. In Erbil etwa sprach er am Sonntag mit dem Präsidenten der halbautonomen Region Kurdistan. In Najaf südlich von Bagdad hatte es zuvor ein als historisch eingestuftes Treffen mit Groß-Ayatollah Ali Al-Sistani gegeben. Der gilt as eine der wichtigsten Figuren im Schiitischen Islam im Irak und darüberhinaus. Er verweigert bisher ein Treffen mit der irakischen Regierung. In der Hauptstadt Bagdad hielt der Papst am Samstag eine Messe und betete dabei für verfolgte Christen. Es ist die erste Reise eines Papstes in den Irak. Dort hatten zuletzt Raketenangriffe und Selbstmordanschläge auf zivile und militärische Ziele wieder zugenommen. Die irakische Regierung setzt Tausende zusätzliche Kräfte zu seinem Schutz ein. Die christliche Gemeinde im Irak ist angesichts der Angriffe von radikalislamischer Seite von einst 1,5 Millionen auf 300.000 Menschen geschrumpft. Mehrere militante Gruppen hatten im Vorfeld einen Besuch als Einmischung in innerirakische Angelegenheiten abgelehnt.

Mehr