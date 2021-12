Urib et Orbi - der Segen des Papstes, der Stadt und dem Erdkreis. Das Oberhaupt der katholischen Christen betete am ersten Weihnachtsfeiertag für die Leidenden der Welt, erwähnte dabei Krieg und Gewalt - so in Libyen, Syrien, Äthiopien und Afghanistan, wirtschaftliche Krisen wie im Libanon, Gewalt gegen Frauen und Kinder sowie das Schicksal von Migranten weltweit Sein Gebet galt allen Menschen, die besonders unter der Coronaviruspandemie leiden. Der Papst brach eine Lanze für eine Kultur der Begegnung. Die Menschen dürften nicht müde werden, miteinander zu sprechen und auch die Zwiesprache mit Gott zu suchen. Für den Segen zeigte er sich auf der Loggia des Petersdoms, mit Blick auf den Petersplatz. "Buon natale a tutti." Zuvor hatte der Pontifex die Christmesse im Petersdom gehalten, coronabdeingt vor einer reduzierten Menge von rund 2000 Gläubigen und unter Einhaltung der geletnden Coronaregeln.

