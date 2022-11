STORY: Es ist keine einfache Reise für den 85-jährigen Papst Franziskus, zumal er aktuell unter starken Knieschmerzen leidet. Am Donnerstag ist das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche in Bahrain angekommen. Sein Aufenthalt soll vier Tage dauern und die Beziehungen zur islamischen Welt verbessern. Direkt zum Auftakt seines Besuchs im Golfstaat hat der Pontifex die Achtung von Menschenrechten und gerechte Arbeitsbedingungen gefordert. Damit sprach der Papst schon zu Beginn der Reise schwierige und kritische Themen an. Dazu zählten auch Religionsfreiheit und gleiche Chancen für jede Gruppe. Laut der Organisation „Human Rights Watch“ wurden in Bahrain seit 2017 sechs Menschen hingerichtet, nachdem ein siebenjähriges Moratorium für die Todesstrafe ausgelaufen war. In dem kleinen Königreich am Persischen Golf wird der Papst unter anderem auch an einer interreligiösen Konferenz teilnehmen.

