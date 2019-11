Papst Franziskus ist nach seinem Besuch in Thailand nun in Japan eingetroffen. Am Montag Ortszeit kam er im Tokioter Kaiserpalast mit Tenno Naruhito zusammen. Es war die erste Begegnung zwischen dem Pontifex und dem neuen japanischen Kaiser - und nach 1981 der zweite Besuch eines Papstes in Japan überhaupt. Ebenfalls in der Hauptstadt sprach Franziskus mit Überlebenden der Reaktorkatastrophe von Fukushima. "Lasst uns einen Moment in Stille verharren und dann für die mehr als 18.000 Menschen beten, die damals ihr Leben verloren, für ihre Familien und für jene, die verschwunden sind. Möge uns dieses Gebet einen und uns mutig in die Zukunft blicken lassen." Unter dem Beifall katholischer Jugendlicher nahm Franziskus am Montag einen modern gestalteten Happi, ein taditionelles japanische Kleidungsstück entgegen. Zuvor hatte der Papst in Nagasaki und hier in Hiroshima die Heilige Messe gefeiert. Ungewöhnlich scharf verurteilte er die Nutzung atomarer Waffen. Diese sei unmoralisch, gegen die Natur des Menschen und eine nicht zu verteidigende Perversion. Über beiden Städten hatten US-amerikanische Bomber im Zweiten Weltkrieg Atombomben abgeworfen.