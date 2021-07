Parade in Paris: Tausende Militärs und Sicherheitsbeamte sind am Mittwoch zu Fuß, auf Fahrzeugen und an Bord von Jets über die Pariser Avenue Champs Elysees gezogen. Anlass für das große Militärspektakel ist der Nationalfeiertag hier, in Frankreich, am 14. Juli. Etwa 5.000 Teilnehmer hatte die Parade in diesem Jahr, die am Arc de Triomphe begann und mit einer Zeremonie auf dem Concorde-Platz endete. Bemerkenswert am Rande: Ein Soldat in Ausbildung machte im Rahmen der Parade seiner Partnerin einen Heiratsantrag. Unter den begeisterten Blicken von Schaulustigen sank der Soldat in seiner Parade-Uniform auf sein rechtes Knie und sprach kurz mit seiner Freundin, bevor er ihr einen Ring an die linke Hand steckte, wie ein Video zeigt, das auf der Twitter-Seite der Landstreitkräfte veröffentlicht wurde. Dieses Jahr bedeutete die Rückkehr der traditionellen Militärparade, nachdem die Feierlichkeiten im letzten Jahr aufgrund der Corona-Krise ersetzt worden war, durch eine Veranstaltung mit eingeschränktem Zugang. Es war das erste Mal seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs gewesen, dass die Parade entfiel. Der französische Präsident Emmanuel Macron leitete die Zeremonie und kam an Bord eines Militärfahrzeugs auf den Champs Elysees an. Bei den Feierlichkeiten wurden auch die Streitkräfte der von Frankreichs Militär geführten Operation "Takuba" geehrt. Für diesen Auslandseinsatz in Afrika wurden Spezialkräfte aus acht europäischen Nationen nach Mali entsandt.

Mehr