STORY: Und dann kam sie doch. Die britische Königin Elizabeth II. ist zum Abschluss der Feierlichkeiten ihres 70. Thronjubiläums am Sonntag auf dem Balkon des Buckingham Palace in London erschienen. Für sieben Jahrzehnte auf dem Thron bedankten sich die Britinnen und Briten am Pfingstsonntag mit einer Parade, die die Queen aber zunächst nicht live verfolgte. Erst im Anschluss grüßte sie - lächelnd aber sichtlich angestrengt - die Massen vor dem Palast. Während der Parade hatten besonders die jüngsten Mitglieder der königlichen Familie für Begeisterung gesorgt, so etwa der kleine Louis, jüngster Sohn von Prinz William und Herzogin Kate, hier an der Seite seiner Schwester Charlotte und seines Bruders George, der Nummer drei der Thronfolge. Am Sonntag gingen also vier Tage der Feierlichkeiten zu ende, zu Ehren der Queen. Immer wieder hatte sie eine Pause einlegen müssen, war weder beim Dankgottesdienst am Freitag noch beim großen Konzert am Samstag live dabei. Ihre Abwesenheit hatte erneut Spekulationen um die Gesundheit der 96-jährigen Monarchin befeuert. Am Sonntag aber zeigte sich sie ganz in grün, in der Farbe der Hoffnung. Dabei stützte sie sich auf einen Stock, der an einen Hirtenstab erinnerte - sehr passsend in den Händen einer Monarchin, deren Amt ihren Untertanen seit nunmehr sieben Jahrzehnten Orientierung und Kontinuität verspricht. Von der Ausübung dieser Pflicht wird sie sich wohl auch in Zukunft - sofern gesundheitlich vertretbar - nicht abhalten lassen. Und für die Auszeiten stehen ja dann die drei nächsten Generationen bereit.

