STORY: Bilder aus der französischen Hauptstadt. Auf dem Pariser Bahnhof Gare du Nord hat ein Mann am Mittwochmorgen mit einem Messer sechs Menschen angegriffen und verletzt, einen davon schwer. Die Polizei habe mehrfach auf den Angreifer geschossen, woraufhin dieser mit ernsten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden sei, teilte ein Polizeisprecher mit. Das Motiv war zunächst nicht bekannt. Die Polizei riegelte den Tatort ab. Der Zugverkehr lief nach Angaben des Bahnbetreibers SNCF normal, wie der Radiosender franceinfo meldete. Der Vorfall ereignete sich gegen 06.45 Uhr. Der Bahnhof Gare du Nord ist einer der verkehrsreichsten Bahnhöfe in Europa. Von dort fahren Fernverkehrszüge unter anderem nach Deutschland und Großbritannien.

Mehr