Ein Kranz für die Opfer. In Paris haben der französische Innenminister Jean Castex und Paris Bürgermeisterin Anne Hidalgo an die islamistisch motivierten Anschläge vom 13. November 2015 erinnert. Die Feierlichkeiten fanden coronabedingt mit Abstand und mit reduzierter Teilnehmerzahl statt. Den Anschlägen von 2015 folgten nicht nur in Frankreich und bis heute zahlreiche weitere Angriffe - auch deswegen fand die diesjährige Gedenkveranstaltung am Freitag unter scharfen Sicherheitsmaßnahmen statt. Fünf Jahre ist es her, dass in Paris islamistische Attentäter an verschiedenen Orten insgesamt 130 Menschen töteten. Am 13. November 2015 schossen sie auf Menschen in Bars und Restaurants. Auch im Konzertsaal Bataclan richteten sie ein Blutbad an. Sich selbst sprengten sie schließlich am Stade France nördlich des Stadtzentrums in die Luft.

