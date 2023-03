STORY: Im Vordergrund Müllberge, im Hintergrund der Eiffelturm. Die französische Hauptstadt Paris versinkt derzeit im Müll. Überall stapelt er sich am Straßenrand, in einigen Vierteln der Metropole wird der Weg zur Arbeit oder der Spaziergang zum Hindernislauf. Es stinkt. Und die Ratten finden reichlich Nahrung. So wie an vielen anderen Orten in Frankreich, haben sich auch die Müllmänner in Paris den Streiks gegen die geplante Rentenreform der Regierung von Emmanuel Macron angeschlossen. Und je länger der Streik dauert, desto größer werden die Müllberge. "Ich stelle fest, dass es überall Müll gibt. Die Hunde sind glücklich, sie bleiben alle 10 Meter stehen. Ich finde das absolut inakzeptabel, denn es besteht ein Ungleichgewicht zwischen den Stadtvierteln, und man fragt sich, warum manche Stadtverwaltungen nicht in der Lage sind, private Unternehmen zu beauftragen." "Ich verstehe nicht, warum manche Stadtteile das Glück haben, dass private Unternehmen all das wegräumen, während anderen diese Möglichkeit verwehrt bleibt. Und ganz ehrlich, es gibt eine Ungleichheit, die ungesund ist." In Paris teilen sich private und städtische Betriebe das Einsammeln des Mülls. Derzeit sind vor allem die Viertel betroffen, in denen die städtische Müllabfuhr im Einsatz ist. Kritiker der Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo werfen ihr angesichts wachsender Müllberge Untätigkeit vor. Die Stadt müsse das Personal zum Dienst verpflichten oder Privatfirmen einschalten, so die Forderung. Die Lage könnte sich noch weiter zuspitzen. Denn auch drei Müllverbrennungsanlagen in Vororten von Paris werden aktuell bestreikt.

