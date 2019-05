Am Tag der Arbeit rechnet die Pariser Polizei mit Protesten und Ausschreitungen. Es wird erwartet, dass über Tausend Anarchisten an der offiziellen 1. Mai-Demo teilnehmen werden. Bereits am Morgen rüsteten sich die Beamten mit einem verstärkten Sicherheitsaufgebot. Bei den seit Monaten andauernden Demonstrationen der "Gelbwesten" war es immer wieder zum Einsatz von Tränengas seitens der Polizei, sowie zu Sachbeschädigungen durch die Demonstranten gekommen. Philippe Martinez, Generalsekretär der Gewerkschaft CGT sagte: "In diesem Land herrscht große Umzufriedenheit, das wird heute und in den kommenden Tagen zum Ausdruck kommen, und es hat sich in den letzten fünf Monaten gezeigt. Allen, die gesagt haben, die Demonstrationen würden nichts bringen und es gäbe keine Wut mehr in diesem Land, die müssen realisieren, dass es nach wie vor große Unzufriedenheit gibt." Dieser Passant, Mustapha Benhsina sagte: "Es ist schade, dass Frankreich ein Land ist, das sich nur durch Revolutionen und Gewalt weiterentwickelt. Es ist schade, aber das scheint leider der Charakter der Frankreichs zu sein." 7400 Polizeibeamte seien in der Hauptstadt eingesetzt, so der französische Innenminister. Im letzten Jahr kamen laut Angaben der Polizei 140 000 Menschen auf die Champs Elysee und es kam zu der Plünderung einer Mc Donald's Filiale.