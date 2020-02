Im Iran wird am Freitag ein neues Parlament gewählt. Eine echte Entscheidungsfreiheit haben die rund 58 Millionen Wahlberechtigten nicht. Der Wächterrat hat Tausenden Bewerbern sowie einem Drittel der Abgeordneten die Kandidatur verwehrt. Das neue Parlament wird daher aller Voraussicht nach von erzkonservativen Hardlinern dominiert werden, die treu zum geistlichen und staatlichen Oberhaupt Ajatollah Ali Chamenei stehen. Die Abstimmung gilt als ein Referendum über die Führung von Chamenei, der im Iran letztlich das Sagen hat, und dem pragmatischen und eher gemäßigten Präsidenten Hassan Ruhani. Beide hoffen auf eine hohe Wahlbeteiligung. 2016 lag sie bei 62 Prozent. Weil alle Stimmen per Hand ausgezählt werden, wird mit einem Endergebnis erst in drei Tage später gerechnet.