Ein dynamischer Sprung in die letzten Stunden des kanadischen Wahlkampfes vor der Abstimmung am Montag. In Vancouver hat Justin Trudeau am Sonntag für seine Wiederwahl geworben. Der liberale Regierungschef will eine weitere Amtszeit in Angriff nehmen. "Wir müssen heute noch einmal alles geben mit unseren Nachbarn, Freunden und mit den freiwilligen Helfern - und das hier in Vancouver, in British Columbia und überall im Land. Wir als Kanadier kommen zusammen und blicken nach vorn." Zuletzt hatten Rassismusvorwürfe der Beliebtheit des einst international gefeierten Regierungschefs geschadet. Im September waren Bilder aus dem Jahr 2001 aufgetaucht, die den damals 29-jährigen Lehrer auf einer Kostümfeier zeigten, mit dunkel geschminktem Gesicht. Trudeau entschuldigte sich daraufhin für sein "rassistisches Verhalten". Zuvor war Trudeau von einer Ethikkommission kritisiert worden, weil er Ermittlungen gegen ein kanadisches Unternehmen unterdrücken wollte. Trotz aller Unkenrufe: Vom ganz großen Verlust zu Gunsten der konservativen Partei von Andrew Scheer war am Wochenende nicht mehr die Rede. Das könnte auch an jüngsten Zeitungsberichten liegen. "The Globe and Mail" hatte berichtet, Scheers Partei betreibe die "gezielte Vernichtung" der People's Party of Canada, einer neuen konservativen Splitterpartei. Trotz der schlechten Presse gab sich Scheer am Sonntag kämpferisch. "Trudeau würde jeden Preis zahlen, um an der Macht zu bleiben und er wird euer Geld dafür nehmen. Die Koalition zwischen Liberalen und neuen Demokraten wäre kostspielig, wir können uns das nicht leisten. Nicht jetzt, da alles ohnehin teurer wird und viele Kanadier es finanziell kaum bis zum Ende des Monats schaffen." Scheer fürchtet eine Koalition zwischen Trudeau und der New Democratic Party um Jagmeet Singh. Dies könnte geschehen, wenn Trudeau seine eigene Mehrheit verliert. "Ich bin wirklich überwältigt und fühle mich geehrt durch alle die Unterstützung", sagte Singh am Sonntag in Ontario. "Es ehrt uns, dass es gelungen ist, einen Wahlkampf zu betreiben, der die Menschen in den Mittelpunkt stellt." Während einer im Fernsehen übertragenen Debatte war es Singh gelungen, sowohl Trudeau als auch Scheer in den Schatten zu stellen. Den entscheidenden Trumpf spielte er bei einem der Kernthemen aus: nämlich in Sachen Klimaschutz.