Der niederländische Regierungschef Mark Rutte ging am Mittwoch in Den Haag zur Wahl. Den Umfragen zufolge steht der Rechtsliberale bei den Parlamentswahlen vor einem deutlichen Sieg und könnte seine vierte Regierung bilden. Der 54-Jährige ist seit 2010 Ministerpräsident des Landes. Der Wahlkampf stand im Zeichen der Corona-Pandemie. Das Land befindet sich seit Mitte Dezember in einem Lockdown. Seit Ende Januar gilt auch eine Ausgangssperre. "Ich selbst habe nicht so viel über das Thema Coronavirus gesprochen. Natürlich musste ich als Premierminister die Verantwortung für die Bewältigung der Krise übernehmen, deshalb hatten wir vor einer Woche eine Pressekonferenz, aber ich versuche sehr stark die Fragen zu betonen, was als Nächstes zu tun ist. Also wenn wir aus dieser Krise herauskommen, wie wir unsere Wirtschaft und unsere Unternehmen wieder aufbauen. Wie man den Gesundheitssektor wieder aufbaut, wie man langfristig sicherstellt, dass die Mittelschicht in den Niederlanden und die kleinen und mittleren Unternehmen Steuersenkungen bekommen." Rund 13 Millionen Menschen sind aufgerufen, bis Mittwochabend die 150 Abgeordneten der zweiten Kammer des Parlaments zu wählen. Wegen der Corona-Pandemie war die Wahl auf drei Tage angesetzt, um größere Menschenansammlungen in den Wahllokalen zu vermeiden. 37 Parteien stellen sich zur Wahl - das ist ein neuer Rekord. Seit Wochen liegt Ruttes rechtsliberale Partei für Freiheit und Demokratie VVD unangefochten auf Rang 1 der Umfragen. Die entscheidende Frage aber ist, welche Koalition künftig in den Niederlanden regieren wird. Möglich wäre auch, dass Rutte ein Mitte-Links-Bündnis mit den Sozialdemokraten und der grünen Partei schmiedet. Rutte selbst hatte im Vorfeld gesagt, dass er auf eine schnelle Regierungsbildung hoffe. Dies sei wegen der Corona-Pandemie zwingend notwendig.

Mehr