In Südafrika haben am Mittwoch die Parlamentswahlen begonnen. Rund 27 Millionen Südafrikaner sind aufgerufen, die 400 Abgeordneten des Parlaments sowie Provinzvertretungen zu wählen. Das neue Parlament wird dann den Staatschef wählen. Es wird davon ausgegangen, dass der seit dem Ende der Apartheid 1994 regierende ANC erneut die Mehrheit erhält, es wird aber mit Stimmverlusten gerechnet. Der amtierende und vermutlich auch künftige Präsident Südafrikas Cyril Ramaphosa gab seine Stimme in einem Wahllokal in Soweto ab. Nach seiner erwarteten Wiederwahl steht er vor großen Problemen. Die Landreform kommt nur schleppend voran, das Land ist geplagt von Korruption und der marode staatliche Stromkonzern Eskom muss saniert werden. 25 Jahre nach dem Ende der Rassentrennung klafft noch immer eine große Kluft zwischen den Einkommen von Weißen und Schwarzen in Südafrika. Innerhalb des ANC, der Partei des verstorbenen Nationalhelden Nelson Mandela, tobt zudem ein erbitterter Machtkampf. Zugleich sinkt der Rückhalt für die Partei. Vor allem in Großstädten wie Johannesburg und Pretoria verliert der ANC an Zustimmung. Er wolle die Probleme angehen, sagte Ramaphosa nach seiner Stimmabgabe: "Wir verpflichten uns dazu, dass wir einen Weg einschlagen werden, der zu Wirtschaftswachstum führt und Investoren anziehen wird. Der Ausgang dieser Wahl wird ein starkes Signal an Investoren sein, die Südafrika anders sehen werden. Und nicht nur ihr Geld, sondern auch ihr Vertrauen hier investieren werden. Bei dieser Wahl geht es um Vertrauen, es geht um die Zukunft, und es geht um uns, die gewählt werden, um viel härter zu arbeiten, als das in der Vergangenheit passiert ist." Die größten Oppositionsparteien im Lande stehen in direkter Konkurrenz. Die führende Oppositionspartei, die Demokratische Allianz kann Umfragen zufolge mit gut 20 Prozent der Stimmen rechnen. Deren Spiztenkandidat Mmusi Maimane hofft vor allem auf die Stimmen der enttäuschten Wähler. Auch er gab seine Stimme in einem Wahllokal in Soweto ab: "An einem solch historischen Tag ist es wichtig, hier in Soweto zur Wahl zu gehen. Damit die Menschen in Soweto ihre Hoffung für die Zukunft des Landes zum Ausdruck bringen können. Für mich steht Soweto in vieler Hinsicht für den Kampf. Und jetzt beginnt für uns ein neuer Kampf, ein Kampf für viele Jobs in Südafrika und deshalb rufe ich die Menschen in diesem Land auf, zahlreich zur Wahl zur gehen." Die Wahllokale sind noch bis 21.00 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit geöffnet. Mit zuverlässigen Ergebnissen wird nicht vor Samstag gerechnet.