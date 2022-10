STORY: So sah die Sonne am Dienstag zeitweise über der Türkei aus. Hier konnten Schaulustige die partielle Sonnenfinsternis gut beobachten. Voraussetzung dafür: am Himmel müssen möglichst wenig Wolken sein. Bei einer partiellen Sonnenfinsternis schiebt sich der Mond zwischen Sonne und Erde und verdeckt Teile des Sonnenlichts. Diesmal war das Schauspiel am besten in Nordostafrika, dem Nahen Osten, Europa und Westasien zu sehen. Diese jungen Frauen in der Türkei waren beeindruckt: "Ich habe noch nie eine Sonnenfinsternis gesehen. Und ich hatte etwas Angst, weil Sonnenfinsternisse früher Naturkatastrophen wie Erdbeben ausgelöst haben. Aber es ist ein sehr spannendes Naturphänomen." "Ich habe noch nie eine Sonnenfinsternis erlebt. Das ist ein so faszinierendes Gefühl. Ich würde das gerne noch einmal erleben. Vor allem eine totale Sonnenfinsternis würde ich sehr gerne sehen. Auch die Menschen in Jerusalem konnten die partielle Sonnenfinsternis gut beobachten. Sie wurden aufgefordert, nicht direkt in die Sonne zu blicken, um ihre Augen nicht zu verletzen. Zwei bis vier Sonnenfinsternisse gibt es jährlich irgendwo auf der Welt zu beobachten. Die nächste totale Sonnenfinsternis in Deutschland wird erst im Jahr 2081 erwartet.

Mehr