Parties auf Balkonen waren am Donnerstag in ganz Israel angesagt. Gegen 18 Uhr applaudierten die Menschen dem Personal in den Krankenhäusern für ihren Einsatz im Kampf gegen das Coronavirus. Das Spektakel wurde live im Fernsehen übertragen. Diese Mitarbeiter eines Krankenhauses in Jerusalem reagierten sichtlich gerührt. Solidarität unter Bürgern ist auch in Israel gefragt. Noch gibt es keine landesweite Ausgangssperre. Ähnlich wie in Deutschland werden die Menschen ausdrücklich darum gebeten, zu Hause zu bleiben.