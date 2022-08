STORY: Bye-bye, Heinrichplatz. Der Straßenabschnitt in Berlin-Kreuzberg trägt nun einen Namen, der im linksgeprägten Szenekiez eine Legende ist. Rio Reiser, Ex-Sänger der Band Ton Steine Scherben bekam die besondere Ehrung am Sonntag, 26 Jahre nach seinem Tod. Eigentlich sollte die Umbenennung schon im vergangenen Jahr stattfinden. Einzelne Anwohner hatten dagegen Widerspruch eingelegt. Dieser wurde jedoch abgelehnt. Zur Einweihung des Rio-Reiser-Platzes spielten am Sonntag auch die alten Weggefährten von Ton Steine Scherben. Die Bandmitglieder hatten einst auch in Kreuzberg gewohnt und mit ihrem "Rauch-Haus-Song" der Hausbesetzerszene der 70er-Jahre ein Denkmal gesetzt. Mit einem Text, der in Zeiten steigender Mieten so aktuell klingt, wie damals.

