Nach rund zwei Wochen Quarantäne gingen die Passagiere des Kreuzfahrtschiffes "Diamond Princess" in Yokohama von Bord. Das berichtet der japanische Sender NHK. Zunächst hätten 500 Passagiere das Schiff verlassen, bis Freitag sollten es alle sein. Das Schiff lag seit Anfang Februar in Japan unter Quarantäne vor Anker. Hunderte Menschen an Bord hatten sich nach Angaben des japanischen Gesundheitsministeriums mit dem Coronavirus infiziert. Zuvor durften schon ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen die Quarantäne vorzeitig verlassen. Länder wie die USA und Kanada hatten Evakuierungsflüge für ihre Staatsbürger und ihre Familien angeboten. Auf dem Schiff befanden sich insgesamt fast 4000 Passagiere und Crewmitglieder.