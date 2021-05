Es geschah am Wochenende in Indonesien: Such-und Rettungsteams waren im Einsatz, als Hunderte von einer Passagierfähre in Sicherheit gebracht wurden. Diese Fähre hatte Feuer gefangen hat, wie lokale Behörden äußerten. Die Passagierfähre KM Karya Indah war in einem abgelegenen Teil des indonesischen Archipels unterwegs, von Ternate in der Provinz Nord-Maluku nach Sanana auf der Insel Sulabes, als das Feuer am frühen Samstagmorgen ausgebrochen war. Dramatische Aufnahmen der indonesischen Such- und Rettungsbehörde zeigen, dass das Schiff in Rauch gehüllt war und ein Teil des Schiffes in Flammen stand, als die Passagiere in Rettungswesten vom Deck zu den Rettungsbooten sprangen. Ersten Berichten zufolge könnte das Feuer im Maschinenraum ausgebrochen sein. Indonesische Behördenvertreter sagten, sie seien dabei, die Ursache des Vorfalls zu untersuchen.

