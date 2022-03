STORY: Chinesische Einsatzkräfte rücken am Montag aus, nach dem Absturz eines Flugzeuges mit 132 Menschen an Bord. Die Maschine der Fluggesellschaft China Eastern Airlines verunglückte laut der Flugaufsicht in den Bergen im Süden des Landes, auf dem Weg von Kunming nach Guangzhou. Über der Stadt Wuzhou sei der Kontakt verloren gegangen. Unklar war nach Angaben des staatlichen Senders CCTV zunächst, wie viele Menschen bei dem Absturz der Boeing-737 ums Leben kamen. Von dem Sender stammen auch die Aufnahmen der Rettungskräfte. Das betroffene Flugzeug soll nach Daten dieser Website zur Flugverfolgung rund sechs Jahre alt sein. Die Maschine war etwa eine Stunde in der Luft, als sie binnen kurzer Zeit massiv an Höhe verlor und abstürzte. Die Ursache dafür war zunächst unbekannt. Die Fluggesellschaft bestätigte das Unglück und richtete eine Hotline für die Angehörigen der Passagiere ein. Prinzipiell ist China für einen hohen Standard in der Luftfahrt bekannt. Zuletzt war 2010 ein Regionaljet abgestürzt, dabei kamen 44 der 96 Menschen an Bord ums Leben.

