STORY: In Nepal sind bei einem Flugzeugabsturz am Sonntag Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Die Maschine mit 72 Menschen an Bord schlug in Pokhara im Westen des Landes auf. Bis Sonntagmittag wurden mehr als 60 Tote geborgen. Nach Angaben der Fluglinie Yeti Airlines waren unter den Passagieren zehn Ausländer, einige von ihnen aus Europa. Hinweise auf deutsche Reisende in dem Flugzeug gab es zunächst nicht. Die Maschine vom Typ ATR 72 war in der Hauptstadt Kathmandu gestartet und befand sich auf einem Inlandsflug. Nepals Ministerpräsident Dahal berief eine Notstandssitzung des Kabinetts ein. Die Untersuchungen zur Absturzursache seien bereits im Gange, sagte Dahal am Flughafen von Kathmandu. Es ist das schwerste Luftfahrtunglück in Nepal seit rund 30 Jahren Jahren. Flugunfälle sind in dem Land mit den höchsten Bergen der Welt keine Seltenheit, da plötzliche Wetterwechsel die Flugbedingungen oft erschweren. Beim Absturz am Sonntag herrschte nach Angaben der Luftfahrtbehörde klares Wetter.

Mehr