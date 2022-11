STORY: Dramatische Szenen am Flughafen Lima. Auf dem Rollfeld ist ein Passagierflugzeug der chilenischen Fluggesellschaft LATAM Airlines verunglückt. Laut Angaben des Unternehmens prallte die Maschine beim Start mit einem Feuerwehrwagen zusammen und geriet in Brand. Der Flughafen der peruanischen Hauptstadt erklärte, zwei Feuerwehrleute seien bei dem Zusammenstoß getötet worden. Der Chef von LATAM-Airlines Peru, Manuel van Oordt sagte, man wisse noch nicht, warum das Fahrzeug auf die Startbahn geraten sei. "Das ist jetzt Teil der laufenden Ermittlungen. Wir bedauern zutiefst den Tod der beiden Feuerwehrleute, die sich in dem genannten Wagen befanden." Unter den 102 Passagieren an Bord des Flugzeugs seien keine Todesopfer zu beklagen, so der Airline-Chef. Das peruanische Gesundheitsministerium teilte am Abend mit, 20 Passagiere seien verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Es ist der zweite Zwischenfall innerhalb eines Monats, in den LATAM Airlines verwickelt ist. Während eines schweren Sturms war kürzlich die Nase eines Flugzeugs beschädigt worden, die Maschine musste notlanden.

