STORY: Vor der philippinischen Küste ist ein Passagierschiff in Brand geraten. Aufnahmen der Küstenwache zeigten die "Asia Philippines" am Freitag in Flammen. Das Schiff war auf dem Weg vom Hafen Calapan in der Provinz Oriental Mindoro zum Hafen von Batangas, südlich von Manila, als es etwa eine Seemeile vor dem Ankerplatz Feuer fing. Die Asia Philippines bietet Platz für über 400 Reisende. Zum Unglückszeitpunkt waren 48 Passagiere und 34 Besatzungsmitglieder an Bord. Nach Angaben der philippinischen Küstenwache konnten am Freitag 73 Menschen gerettet werden, neun Menschen wurden noch vermisst. Die Such- und Rettungsmaßnahmen dauerten an.

