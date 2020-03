Am Frankfurter Flughafen waren die Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie am Donnerstag deutlich zu spüren. Flüge wurden abgesagt, es gab bei den Reisenden viele offene Fragen. Nach Angaben des Flughafens sank das Passagieraufkommen an Deutschlands größtem Drehkreuz gegenüber dem Vorjahr um vier Prozent. In der letzten Februarwoche ging es sogar um 14,5 Prozent zurück. Dieser Trend habe sich in der ersten Märzwoche beschleunigt, hieß es. Das Einreiseverbot der USA für Europäer versetzt den Fluggesellschaften in der Corona-Krise einen weiteren harten Schlag. US-Präsident Donald Trump verhängte einen Einreisestopp für Nicht-Amerikaner aus EU-Ländern für 30 Tage. Die Reisenden in Frankfurt sehen die ganze Entwicklung mit gemischten Gefühlen: "Also ich würde sagen, im Moment ist es halt einfach schwierig zu sagen, ob die USA sich wirklich davon abschotten können, dass der Coronavirus auch darüber kommt. Ich halte das momentan für völlig überzogen einfach. Und ich denke, dass sie sich damit selbst keinen Gefallen tun und auch ihrer Wirtschaft nicht." "Ich denke, dass die das gemacht haben, finde ich eigentlich ganz gut. Aber wieso sollen wir Angst haben? Ehrlich gesagt, nur Händewaschen und dann mal gucken. Ich glaube, es ist einfach nur Panik im Moment. Und mal gucken, wie es weitergeht. Ich glaube wirklich, dass wir uns jetzt keine Sorgen machen müssen." "Wir fliegen jetzt nach Thailand. Und das wäre echt blöd, wenn die die Grenzen zu machen und wir nicht mehr hinkommen. Da besteht eine Angst, in jedem Fall." Mit dem Einreisestopp der USA kommt der Luftverkehr zwischen dem Schengen-Raum in Europa und den USA zum Erliegen. Nach Einschätzung von Branchenexperten wird das 3500 Flüge wöchentlich und bis zu 80.000 Passagiere betreffen. Das Coronavirus breitet sich in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts "recht schnell" aus. Die nächsten Tage und Wochen würden zeigen, ob die ergriffenen Maßnahmen ausreichten, um die Anstiegskurve abzuflachen, hieß es.