Bombenalarm an der Uniklinik in Bonn. Wegen eines Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg mussten dort Teile des Gebäudes geräumt werden. Die Verlegung der Patienten war am Donnerstagvormittag noch in Gange. Die Patienten wurden in andere Bereiche des Krankenhauses gebracht, einige auch in andere Krankenhäusern. Nach Angaben einer Kliniksprecherin waren auch Intensivpatienten betroffen, darunter auch solche, die mit dem neuartigen Coronavirus infiziert waren. Die Weltkriegsbombe, eine Fünf-Zentner-Bombe war am Mittwoch bei Bauarbeiten auf dem Klinikgelände gefunden worden. Auch knapp 1200 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Alles sei nach Plan verlaufen, sagte der Sprecher der Bonner Feuerwehr, Frank Frenser: "Wir sind gut ausgestattet hier, in der Bundesstaat Bonn. Wir haben durch die Corona-Thematik haben wir viele Patientenbetten und Kapazitäten in der Stadt vorbereitet gehabt, die aktuell noch nicht abgerufen werden mussten. Und diese Kapazitäten konnten wir jetzt sehr gut nutzen, um Patienten jetzt aus diesem Bereich dieses Radius herauszuholen und in diese Gebäude zu bringen." Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg beschäftigen die Kampfmittelräumdienste in Nordrhein-Westfalen und anderswo schon lange. Vermutlich wird es auch in den nächsten Jahrzehnten immer wieder Entschärfungen geben. Viele der Bomben zündeten nicht und liegen bis heute im Boden.