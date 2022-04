STORY: HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Lisa Paus (Grüne), designierte Bundesfamilienministerin: "Ich möchte in diesem Ministerium für Frauen, für Senioren, für Familien, für Jugend neue Impulse setzen, anpacken. Und das aus voller Überzeugung und mit all dem Einsatz, den ich bringen kann für die Familien in diesem Land. Ich danke Anne Spiegel für ihre gute und auch wirklich weitsichtige Arbeit. Liebe Anne, Du hast viele wichtige Projekte auf den Weg gebracht, die bleiben werden. Wer meine Arbeit kennt, der weiß, dass für mich Sachargumente zählen, dass ich in der Lage bin, Entscheidungen zu treffen und dass ich auch in der Lage bin, sie dann umzusetzen. Aber vor allen Dingen, dass ich brenne für soziale Gerechtigkeit. Wir leben in einem der reichsten Länder auf diesem Planeten. Und dennoch sind Kinderarmut, sind Altersarmut, ist die soziale Ungleichheit in Deutschland ein alltägliches, erhebliches, furchtbares und wachsendes Problem. Dieser Zustand ist unhaltbar, aus meiner Sicht. Und ich, als Familienministerin jedenfalls, werde mich nicht damit abfinden. Ich glaube, unser ganzes Land kann sich damit nicht abfinden. Auch mit mir im Ministerium wird es wieder eine klare Feministin geben. Und ich lege einen besonderen Fokus auf die strukturelle Benachteiligung von Frauen und auch den Kampf gegen Gewalt werde ich zur Priorität machen. Ich sehe es als großes Privileg an, natürlich Ministerinnen der Menschen, aller Menschen in Deutschland zu sein, aber eben auch und gerade und mit ganzem Herzen für die Seniorinnen und Senioren."

