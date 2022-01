Willkommen bei Bioscientia. Es ist eines der größten Labore für Coronatests in Deutschland. Zurzeit läuft hier alles auf Hochtouren, wie Oliver Harzer, Geschäftsführer der Firma am Montag in Ingelheim bestätigt: O-TON OLIVER HARZER, GESCHÄFTSFÜHRER VON BIOSCIENTIA: "Also, irgendwie so zehn Prozent Puffer über das Land verteilt haben wir noch drin. Es gibt ein paar Standorte, die schon im Grenzbereich sind, aber das können wir dann ganz gut lösen, indem wir die Proben im Land verschicken." Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Montag einen neuen Höchstwert bei der Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet: Der Wert stieg auf 528,2 nach 515,7 am Vortag. Auch Oliver Harzer spürt die gestiegenen Infektionszahlen und sieht Gründe und Parallelen: O-TON OLIVER HARZER, GESCHÄFTSFÜHRER VON BIOSCIENTIA: "Also, eine große Rolle spielt sicherlich die Ansteckungsfähigkeit von Omikron. Wir haben sowas Ähnliches ja mit Delta erlebt, im letzten Herbst nach den Herbstferien, mit einer sehr starken Spitze. Omikron ist deutlich ansteckender. Omikron hat sich jetzt auch wieder nach den Weihnachtsferien und jetzt mit Schulbeginn eben deutlich verbreitet. Und das führt eben zu einem massiven Infektionsanstieg und dann eben natürlich auch mit einer entsprechenden Auslastung aller Test-Einheiten, die wir so in Deutschland zur Verfügung haben." Insgesamt registrierte das RKI rund 34.000 Neuinfektionen. Das sind etwa 9.000 Positiv-Tests mehr als vor einer Woche. Erstmals stieg die Zahl der in Deutschland mit dem Corona-Virus Infizierten damit auf mehr als acht Millionen Menschen. Sorgen macht den Wissenschaftlern, dass in Deutschland noch immer eine Impflücke von circa 20 Millionen ungeimpften Personen herrscht. Denn zurzeit sind es vor allem Ungeimpfte, die in den Intensivstationen der Krankenhäuser behandelt werden müssen.

