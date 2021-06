In Peru deutet sich ein politischer Umschwung an, der in Umfragen kaum vorhergesagt wurde: Der linksgerichtete Kandidat Pedro Castillo lag am Dienstagmorgen Ortszeit absolut mit rund 100.000 Stimmen vorne, nachdem 95 Prozent der Stimmen offiziell ausgezählt waren. Der Lehrer und Gewerkschafter Castillo sagte in der Nacht in der Hauptstadt Lima vor Anhängern: ''Das Heimatland, Peru braucht seine Kinder, um es zu retten. Und danke an jeden von Ihnen, danke, dass Sie Solidarität zeigen. Wir müssen den Willen des Volkes respektieren, und ich werde der Erste sein, der den Willen des peruanischen Volkes hier und überall durchsetzt." Die rechtsgerichtete Gegen-Kandidatin Keiko Fujimori, die derzeit überraschend hinten liegt, sagte, es gebe die Absicht, den Volkswillen zu verfälschen. Deshalb werde ihre Bewegung "die Medien alarmieren": ''Der Unterschied zwischen beiden Kandidaten beträgt derzeit nur rund 0,5 Prozent der ausgezählten Stimmen. Das stimmt uns sehr optimistisch, denn wir wissen, dass wir noch die Stimmen unserer Landsleute im Ausland zählen müssen.'' Peru galt bisher als klar konservativ regierte Republik in Südamerika. Das Land erweist sich auch bei dieser Wahl als politisch und sozial tief gespalten: In der Hauptstadt und den relativ wohlhabenden Küstenregionen rechtsorientiert, in den ärmeren Gebieten des Landes linksgerichtet. Die Wahlbeteiligung lag diesmal bei rund 75 Prozent, wobei hier Wahlpflicht gilt.

Mehr