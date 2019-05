BROADCAST AND DIGITAL RESTRICTIONS~**KEINE BESCHRÄNKUNGEN** Es ist eine großartige Verantwortung, die erste und einzige Frau im australischen Parlament zu sein, und ich möchte betonen, wie wichtig es ist, dass auch andere Frauen ins Parlament einziehen. Wer in Australien mit einem Schein über 50 australische Dollar bezahlen will, kann diese historische Rede von Edith Cornwall nachlesen. Gut allerdings, dass die Schreibweise des Zitats nichts darüber aussagt, wie bedeutungsvoll diese Worte waren. Denn auf den Scheinen wurde nun ein peinlicher Schreibfehler entdeckt: Responsibilty statt responsibility ist dort zu lesen. Leicht zu finden, wenn man nur genau genug hinsieht. "Mein erster Impuls ist zu sagen - wer benutzt denn noch Bargeld?" "Ich könnte noch ein paar mehr Fünfziger abheben, und dann kriege ich hoffentlich einen von denen. Ich fliege nach Großbritannien zurück, da könnte ich sagen, hey, guck mal, was sie in Australien gemacht haben? Vielleicht könnte ich die Scheine verkaufen?" Seit Oktober 2018 sind die Scheine Millionenfach im Einsatz. Die australische Zentralbank ist sich des Fehlers bewusst, und erklärte, dass die Scheine ihren Wert dennoch uneingeschränkt beibehalten.