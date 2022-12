STORY: Genesungswünsche für Pelé leuchteten am Samstag vor dem Khalifa-Stadion bei der Weltmeisterschaft in Katar. Fans rund um die Welt sind in Sorge um den Gesundheitszustand der brasilianischen Fußballlegende. Die brasilianische Lokalzeitung Folha de Sao Paulo hatte zuvor berichtet, eine Chemotherapie gegen Darmkrebs habe bei dem 82-Jährigen nicht angeschlagen. Pelé werde nun palliativmedizinisch betreut. Der Fußballstar selbst meldete sich am Samstag per Instagram aus dem Krankenhaus: "Ich bin stark und habe viel Hoffnung, und ich mache meine Behandlung weiter, wie immer." Bei seinen Fans bedankte er sich für die vielen guten Wünsche, wie diese hier: "Pele, wir sind zusammen, du bist unser, alles Gute. und gute Besserung." "Pelé, wir sind bei dir, Brasilien ist zusammen, bleib stark." Auch Fußballstars wie Kylian Mbappé und Rivaldo Ferreira sendeten Genesungswünsche. Beim letzten WM-Gruppenspiel Brasilien gegen Kamerun am Freitag entrollten Fans zu Ehren ihres Fußballhelden ein riesiges Banner. Nicht nur für sie ist der mehrfache Weltmeister und ehemalige Sportminister von Brasilien, einfach einer der größten Spieler aller Zeiten.

