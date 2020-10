Zu rockigen Klängen hatte US-Vizepräsident Mike Pence am Sonntag einen Wahlkampfauftritt in Kinston im US-Bundesstaat North Carolina. Und das, obwohl es im Umfeld von Pence einen weiteren Corona-Fall gibt. Der Stabschef des Vizepräsidenten, Marc Short, sei positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte ein Sprecher des Weißen Hause am Samstag mit. Short habe sich in Quarantäne begeben und unterstütze die Behörden bei der Kontaktverfolgung. Pence und seine Frau Karen seien negativ getestet worden, erklärte ein Sprecher weiter. Beide seien „bei guter Gesundheit". In Absprache mit den Ärzten im Weißen Haus werde Pence seinen Wahlkampf wie geplant fortsetzen. Gut eine Woche vor der Präsidentschaftswahl spielt die Corona-Pandemie im Wahlkampf eine zentrale Rolle. Bei seinem Wahlkampfauftritt in North Carolina lobte Pence das Krisenmanagement von US-Präsident Donald Trump: "Und dann kam das Jahr 2020 und das Coronavirus schlug von China aus zu. Aber ich kann ihnen sagen: Bevor es den ersten dokumentierten Fall einer Ausbreitung des Coronavirus in Amerika gab, hat US-Präsident Trump seine starke Führerschaft gezeigt. Der Präsident hat das getan, was noch keine US-Präsident vor ihm getan hat. Er hat alle Reisen aus China, der zweitgrößten Wirtschaft der Welt unterbrochen. Präsident Trump hat die Gesundheit Amerikas an erste Stelle gesetzt." Pence erwähnte weder seine Gesundheit noch die positiven Ergebnisse für seine Mitarbeiter. US-Präsident Trump, der selbst eine Corona-Infektion überstanden hat, hat die Gefahr durch das Virus wiederholt heruntergespielt. Sein Herausforderer Joe Biden von den oppositionellen Demokraten wirft dem Republikaner Versagen beim Krisenmanagement vor.

