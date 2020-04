In der polnischen Stadt Zgorzelec haben am Samstag Hunderte Menschen gegen die Reisebeschränklungen demonstriert. Viele von ihnen sind Pendler, die in Deutschland arbeiten und in Polen leben. In der Corona-Pandemie dürfen sie zwar nach Deutschland einreisen, müssen aber für zwei Wochen in Quarantäne, wenn sie zurück nach Polen kommen - so will es die polnische Regierung. O-TON MIRELLA BINKIEWICZ, LEHRERIN: "Ich bin seit sechs Wochen zu Hause eingesperrt. Ich kann nicht die Grenze überqueren und zur Arbeit gehen. Ich arbeite als Lehrerin in Görlitz. Am vierten Mai sollen die Schulen wieder aufmachen, ich kann aber nicht zu meinen Schülern. Ich habe zwei kleine Kinder, zwei Söhne, einer ist drei, der andere sechs. Ich kann sie doch nicht zurücklassen und nach Deutschland ziehen, bis die Grenze wieder geöffnet wird. Viele haben das aber gemacht. Es ist eine schwierige Situation." O-TON HALINA, ARBEITERIN: "Ich bin Alleinverdienerin und habe ein kleines Kind zu Hause, deshalb würde ich gerne meine Stelle behalten. Ich kann es mir einfach nicht leisten, sie zu verlieren, wegen der Löhne und wegen der familiären Situation. Ich kann nicht einfach nach Deutschland oder in ein anderes Land ziehen. Zwei Mieten kann ich mir nicht leisten." Auch in anderen polnischen Grenzstädten gingen die Pendler am Samstag auf die Straße. Schätzungen zufolge pendeln in normalen Zeiten Zehntausende Menschen über die Grenze. Laut Ministerpräsident Mateusz Morawiecki sollen die Reisebeschränkungen voraussichtlich am 3. Mai gelockert werden.