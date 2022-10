STORY: Die USA haben am Mittwoch eine Rakete von einer Startrampe im US-Bundesstaat Virginia gestartet. Ziel der Aktion war es, die Entwicklung von Hyperschallwaffen voranzubringen. Bewertet wurden Kommunikations- und Navigationsgeräte für Hyperschallwaffen sowie fortschrittliche Materialien, die der Hitze in einer "realistischen Hyperschallumgebung" standhalten können, heißt es in einer Erklärung der Navy. Die Tests seien erfolgreich gewesen, sagte Navy-Vize-Admiral Johnny Wolfe: "Diese Hyperschallwaffe gibt uns die Möglichkeit, tief ins Landesinnere vorzudringen. Und was am wichtigsten ist: Indem wir sie auf ein Schiff und ein U-Boot montieren, ermöglicht sie uns, so ziemlich überall auf dem Ozean zu operieren. Das verschafft uns also einen Wettbewerbsvorteil bei dem, was wir tun müssen." Hyperschall-Gleitflugkörper werden von einer Rakete in der oberen Atmosphäre gestartet und gleiten dann mit einer Geschwindigkeit von mehr als der fünffachen Schallgeschwindigkeit zu einem Ziel. Die Vereinigten Staaten und andere Staaten hatten die Entwicklung dieser Systeme zuletzt beschleunigt.

