STORY: Haben Sie sich nicht auch schon einmal ihren ganz privaten Dinosaurier gewünscht? Sie haben Glück, ein vollständiges Skelett eines Gorgosaurus wird Ende des Monats bei Sotheby's in New York versteigert. Knapp drei Meter hoch und fast sieben Meter lang. Gorgosaurus gehörte zur Familie der Tyrannosauridae und lebte vor 77 Millionen Jahren auf der Erde. Dieser hier lebte durch Zufall ungefähr dort, wo später einmal die USA liegen würden, und nicht weiter im Norden, wie die meisten seiner Artgenossen. Warum das in diesem Fall nicht ganz irrelevant ist, erklärt Cassandra Hatton vom Auktionshaus. "Kanada hat wie viele andere Länder strenge Beschränkungen für die Ausfuhr von Fossilien. Ein Dinosaurier wie dieser dürfte nicht aus Kanada ausgeführt werden. Da er in den USA gefunden wurde, können wir ihn überhaupt verkaufen, und das macht diesen Dinosaurier so selten. Es gibt nur eine Handvoll Exemplare, die gefunden worden sind. Sie befinden sich alle in Museen. Dies ist das einzige, das im Handel erhältlich ist." "Die Schätzung liegt bei 5 bis 8 Millionen Dollar." "Der Markt für Dinosaurier ist in letzter Zeit - es ist so komisch, das zu sagen - der Markt für Dinosaurier ist läuft wirklich heiß. Wir hatten eine Menge seltener Exemplare. Dieses ist wahrscheinlich das seltenste." Der Gorgosaurus ist ein enger Verwandter des Tyrannosaurus rex, wern auch etwas kleiner. Ein typisches ausgewachsenes Männchen konnte bis zu zwei Tonnen wiegen.

